Здоровье 17 августа 2023, 15:10 Врач Королева: грецкие орехи и тыквенные семечки помогут пожилым людям поддержать работоспособность мозга

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с изданием «Москва 24» посоветовала пожилым людям добавить в свой рацион питания рыбу жирных сортов, грецкие орехи и тыквенные семечки.

По словам медика, именно эти продукты помогут поддержать работоспособность мозга и улучшить память. Мозгу просто необходимы омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

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«Мозг на треть состоит из жира. Ему нужны продукты, которые могут доставить достаточное количество полезных жиров», — добавила эксперт.

Как отметила Королева, Омега-3 обеспечивает противовоспалительную функцию, замедляет процесс старения и уменьшает риск болезни Альцгеймера.