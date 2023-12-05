Здоровье 05 декабря 2023, 18:25 Врач Королев: обмороженные части тела нельзя обливать горячей водой

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После длительного воздействия холода кожа теряет чувствительность. При использовании горячей воды для лечения обморожений можно получить термический ожог, сообщил травматолог-ортопед Максим Королев в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, замерзшую часть тела необходимо разогреть с помощью массажных движений руками. Также следует как можно скорее зайти в теплое помещение, чтобы отогреться.

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При обливании замерзшей части тела сначала следует использовать воду комнатной температуры, постепенно ее повышая, сообщила Общественная Служба Новостей.