Врач Коробкина рекомендовала пациентам проверить почки после COVID-19

Коронавирусная инфекция может сказаться на функции почек. Как избежать осложнений, рассказала в интервью радио Sputnik врач-нефролог медицинского центра «Хадасса» Анна Коробкина.

Медик пояснила, что коронавирус отрицательно сказывается на всех органах, связанных с ферментом АПФ2. От инфекции страдают сердце, пищевод, мочевой пузырь и не только. Но особенно много таких ферментов в почках, поэтому они наиболее подвержены разрушительным способностям вируса.

Именно нарушение функции почек зачастую приводит к смерти от COVID-19, особенно в случае тяжелого течения болезни. Но сам пациент может даже не подозревать, что у него изначально были некие дисфункции почек. Нарушения могут быть незаметными в обычном графике жизни, они развиваются медленно, но при ударе по иммунитету коронавирусом возникают осложнения.

Врачи рассказали, какие вакцины от коронавируса можно рекомендовать подросткам. По мнению иммунологов, лучше избежать применения векторных вакцин. Они слишком сильные, а иммунный ответ юного организма и так явно выражен.