Здоровье 08 апреля 2024, 17:43 Врач Коренная предупредила, что из-за чрезмерного похудения может прекратиться менструация

Читать 360tv в

Если женщина слишком резко теряет вес или страдает анорексией, то менструация может прекратиться и не вернуться даже после набора веса. Об этом радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный специалист по гинекологии Депздрава Москвы Вера Коренная.

Она предостерегла от экстремальных диет и стремительного похудания. В противном случае начинает страдать эндокринная и репродуктивная системы. Это очень опасно, особенно в раннем и молодом возрасте, когда многие девочки и девушки пытаются сбросить вес и доводят себя до анорексии.

Реклама

«Если вы посмотрите статистику, почитаете статьи по поводу девочек с анорексией, то нередко, если они были в очень тяжелом состоянии, они даже потом возвращают нормальную массу тела, а менструальный цикл не восстанавливается», — подчеркнула Вера Коренная.

Авторы: