Здоровье 09 июня 2023, 16:03 Врач Кореневич рассказала, почему японцы избегают еды с добавлением сахара Врач Кореневич: отказ от сахара является одним из секретов долголетия

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Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в своем Telegram-канале рассказала, что жители Японии практически не едят сахара, чтобы продлить себе жизнь. По ее словам, они уделяют много времени и внимания своему рациону, написал Runews.

Что же касается японского спокойствия, то это скорее миф, чем правда. Жители этой страны также нервничают, как и другие люди, просто у них не принято демонстрировать свои чувства, отметила медик.

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Однако привычка подавлять эмоции в дальнейшем может плохо сказаться на здоровье. Врач порекомендовала не держать внутри себя такие разрушительные чувства, как злость и обида.