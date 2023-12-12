Здоровье 12 декабря 2023, 17:23 Врач Кореневич предупредила, что скачки давления могут происходить из-за чувства страха

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Врач-кардиолог Анна Кореневич в беседе с изданием«Доктор Питер» рассказала, что артериальное давление может повышаться не только из-за гипертензии, но и из-за чувства страха.

Чаще всего скачки давления происходят, поскольку в кровь выбрасывается адреналин в ответ на хронически подавляемые негативные эмоции.

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«Если вам плохо и при этом давление повышено, это не имеет отношения к гипертонии. Это, скорее всего, невроз», — процитировал «ФедералПресс» эксперта.