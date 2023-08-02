02 августа 2023, 12:56
Врач Копылов: у курильщиков и людей с ожирением повышаются риски развития тромбоза в жару
Угроза тромбоза летом в жару значительно растет, особенно развитию патологии подвержены курильщики и люди с лишним весом. Об этом рассказал врач-кардиолог Филипп Копылов сайту kp.ru.
По словам специалиста, зной и высокие температуры становятся серьезным стрессом для сердечно-сосудистой системы. В жару организм активнее теряет воду, что провоцирует нарушение кровотока в сосудах.
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Врач отметил, что при появлении летом одышки, головокружений и боли в области сердца человеку следует обратиться к специалистам.
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