Здоровье 02 августа 2023, 12:56 Врач Копылов: у курильщиков и людей с ожирением повышаются риски развития тромбоза в жару

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Угроза тромбоза летом в жару значительно растет, особенно развитию патологии подвержены курильщики и люди с лишним весом. Об этом рассказал врач-кардиолог Филипп Копылов сайту kp.ru.

По словам специалиста, зной и высокие температуры становятся серьезным стрессом для сердечно-сосудистой системы. В жару организм активнее теряет воду, что провоцирует нарушение кровотока в сосудах.

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Врач отметил, что при появлении летом одышки, головокружений и боли в области сердца человеку следует обратиться к специалистам.