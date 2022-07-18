Врач Копылов рассказал, стоит ли открывать бутылки зубами, как министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе встречи с президентом США Джо Байденом открыл бутылку зубами. Стоматолог-хирург, пародонтолог, ортопед Максим Копылов рассказал, могут ли такие действия оказаться опасными для зубов. Об этом сообщила Lenta.Ru.

Эксперт пояснил, что сила зубов у всех людей разная. Для некоторых открывание пластиковой бутылки таким образом может пройти без последствий, а для кого-то существуют риски потерять зуб. А вот открывание железной крышки точно не обойдется без серьезных последствий.

«В первый раз может пронести, но рано или поздно эта привычка нанесет ущерб здоровью зубов и десен. Самое безобидное, что может произойти — это скол. В этом случае стоматолог сделает реставрацию композитными материалами», — пояснил медик.