Здоровье 31 мая 2023, 12:42 Врач Копылов озвучил первые признаки инфаркта Врач Копылов: в случае резкой боли в средце человек должен обратиться к медику

Читать 360tv в

Болевые ощущения, которые отдают в руку, шею, челюсть или спину, а также резкая боль в сердце — веские поводы обратиться к медицинскому специалисту. Об этом в разговоре с Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог Филипп Капылов, перечисляя первые признаки инфаркта миокарда.

При инфаркте, по словам врача, человек начинает по-особенному чувствовать свое сердцебиение.

Реклама

«Это может быть появление отдышки, что нестандартно в обычной жизни, то есть когда появляется нехватка воздуха и приходится усиленно дышать», — процитировало utro.ru кардиолога.

Копылов добавил, что сердечникам важно не пропускать приемы сердечных лекарств.