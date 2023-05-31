31 мая 2023, 12:42
Врач Копылов озвучил первые признаки инфаркта
Врач Копылов: в случае резкой боли в средце человек должен обратиться к медику
Болевые ощущения, которые отдают в руку, шею, челюсть или спину, а также резкая боль в сердце — веские поводы обратиться к медицинскому специалисту. Об этом в разговоре с Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог Филипп Капылов, перечисляя первые признаки инфаркта миокарда.
При инфаркте, по словам врача, человек начинает по-особенному чувствовать свое сердцебиение.
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«Это может быть появление отдышки, что нестандартно в обычной жизни, то есть когда появляется нехватка воздуха и приходится усиленно дышать», — процитировало utro.ru кардиолога.
Копылов добавил, что сердечникам важно не пропускать приемы сердечных лекарств.
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