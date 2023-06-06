Здоровье 06 июня 2023, 15:58 Врач Константинова напомнила, что людям с заболеваниями ЖКТ не стоит есть много абрикосов

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Начался сезон абрикосов, но важно помнить, что их чрезмерное употребление может вызвать обострение хронических заболеваний. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-терапевт Марина Константинова.

Она рассказала, что, несмотря на огромное количество полезных веществ, абрикосы могут навредить людям, которые страдают язвой или заболеваниями кишечника. Кроме того, как добавили «Народные новости», в косточках фрукта содержится опасный яд — амигдалин. Если съесть их слишком много, то можно отравиться.

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