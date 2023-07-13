Здоровье 13 июля 2023, 14:20 Врач Коновалов призвал россиян не хранить яйца в дверце холодильника

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Врач Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» объяснил россиянам, почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника.

Медик отметил, что дверца холодильника является наименее холодной его частью. Здесь температура может достигать 10 градусов тепла. Для хранения яиц подойдет самая холодная полка, расположенная посередине, написало utro.ru.

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Дверца холодильника предназначена для соусов и майонезов, добавил Коновалов.