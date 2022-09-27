Врач Конников рассказал, какие продукты питания вредны для эмали зубов | 360°

Здоровье 27 сентября 2022, 11:11 Поделиться Telegram

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Viber Врач Конников рассказал, какие продукты питания вредны для эмали зубов Unsplash

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Врач-стоматолог высшей категории Олег Конников в разговоре с Ura.ru перечислил продукты, которые негативно влияют на зубную эмаль. По словам медика, следует с осторожностью употреблять лук, чеснок, томаты, редис, сливы, клубнику, ежевику, болгарский перец и цитрусовые.

«Все, что имеет повышенную кислотность, отражается на всем ЖКТ и на эмали зубов. Если у нее есть некоторые повреждения, то это естественным образом скажется на том, что поверхность станет более шероховатой, размягченной, налет легче будет накладываться, и это сложнее потом будет убрать», — сообщил Конников.

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Стоматолог добавил, что еще одной причиной разрушения зубной эмали может стать неправильная гигиена.

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«Также может быть большое употребление кислотных продуктов, сахара и неправильная гигиена. Когда мы слишком долго пользуемся зубными щетками, сильно давим и царапаем поверхность эмали. Либо используем зубные пасты, которые обладают сильной абразивностью. Они при чистке как песок тоже царапают эмаль зуба», — заключил Конников.

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