Здоровье 20 декабря 2023, 12:55 Врач Конев заявил, что необходимо запретить продажи корвалола и валокордина в России

Читать 360tv в

Продажу корвалола и валокордина следует запретить в России, поскольку фенобарбитал, который входит в их состав, имеет множество побочных эффектов. Об этом «Радио 1» сообщил врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев.

Как написали «Известия», в состав этих препаратов также включены снотворные и седативные компоненты, не оказывающие никакого влияния на сосуды сердца. Конев отметил, что эти лекарства опасно принимать при истинных сердечных приступах.

Реклама

«Принимая их, человек успокаивается, боль нивелируется, а процесс продолжается, это может закончиться трагически», — добавил медик.