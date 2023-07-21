Здоровье 21 июля 2023, 13:39 Врач Конев заявил, что если не лечить артериальную гипертонию, то можно столкнуться с самыми тяжелыми последствиями

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Врач-кардиолог Юрий Конев в разговоре с изданием Lenta.ru сообщил, что если не лечить артериальную гипертонию, то можно столкнуться с самыми опасными последствиями, даже с летальным исходом.

Медик отметил, что очень часто гипертония протекает без каких-либо симптомов, особенно в зрелые годы. По словам врача, можно не просто остаться инвалидом, но даже умереть.

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Сейчас каждый человек может контролировать свое давление дома с помощью аппарата, для этого необязательно идти в больницу, добавил Конев.