Здоровье 27 июня 2023, 18:13 Врач Конев: резкая одышка является признаком острой сердечной недостаточности

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Одними из главных симптомов острой сердечной недостаточности являются резкая одышка и изменения цвета губ. Об этом сообщил врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, при возникновении подобных признаков необходимо облегчить дыхание и сесть так, чтобы голова была выше ног.

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Врач отметил, что при отсутствии своевременной медицинской помощи острая сердечная недостаточность может привести к летальному исходу.