Здоровье 25 декабря 2023, 16:30 Врач Кондрахина посоветовала использовать крем для лица за полчаса до выхода на мороз

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Перед посещением улицы в зимнее время следует наносить питательные и увлажняющие крема на кожу лица, причем делать это за 30-40 минут до выхода. По словам заведующей консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирины Кондрахиной, в холодное время очищение кожи должно быть щадящим, написал сайт «Аргументы и Факты».

Как уточнил RT, зимой необходимо сократить использование скрабов и пилингов с кислотами, избегать умывания слишком горячей водой, а также пить больше воды. В доме должны быть увлажнители воздуха, чтобы кожа не теряла влагу.