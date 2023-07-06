Здоровье 06 июля 2023, 19:25 Врач Кондрахин заявил о высокой вероятности заражения менингитом после контакта с больным

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Менингококковая инфекция является опасным заболеванием, которое может привести к летальному исходу. Шансы заразиться инфекцией высоки при общении с больным, сообщил врач, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, если у пациента крепкий иммунитет, то в таком случае болезнь будет протекать практически бессимптомно. Однако при появлении высокой температуры и спутанности сознания необходимо немедленно обратиться к врачу.

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Как сообщил сайт aif.ru, менингит очень быстро передается воздушно-капельным путем, зараженный может передать инфекцию через руки или кашель.