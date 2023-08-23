Здоровье 23 августа 2023, 15:05 Врач Кондрахин заявил, что длительное отсутствие отпуска приводит к нарушению работы щитовидной железы

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Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с изданием «ФедералПресс» сообщил, что длительное отсутствие отпуска может привести к проблемам со здоровьем, в том числе повысить риск развития заболеваний щитовидной железы.

Медик объяснил, что при отсутствии отдыха организм некоторое время компенсирует все, чего ему недостает, но рано или поздно он отреагирует на перегрузку.

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О переработках могут сообщать частые головные боли, раздражительность, депрессия, добавил кардиолог.

Ранее американские ученые выяснили, что люди, работающие меньшее количество часов, живут дольше своих коллег, увлеченных работой.