Здоровье 05 мая 2023, 19:18 Врач Кондрахин: температура выше 38 градусов у детей является поводом для вызова скорой помощи

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При повышении температуры тела выше 38 градусов у детей необходимо вызвать бригаду скорой помощи. Об этом сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, такая необходимость возникает из-за повышенного судорожного порога у детей до семи лет. При показателях температуры выше 38 градусов у ребенка нарушается сердечная деятельность, поэтому медлить с вызовом скорой не стоит.

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Как сообщили «Народные новости», для взрослых подобные значения критичными не являются.