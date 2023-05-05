05 мая 2023, 19:18
Врач Кондрахин: температура выше 38 градусов у детей является поводом для вызова скорой помощи
При повышении температуры тела выше 38 градусов у детей необходимо вызвать бригаду скорой помощи. Об этом сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, такая необходимость возникает из-за повышенного судорожного порога у детей до семи лет. При показателях температуры выше 38 градусов у ребенка нарушается сердечная деятельность, поэтому медлить с вызовом скорой не стоит.
Реклама
Как сообщили «Народные новости», для взрослых подобные значения критичными не являются.
Врачи
Реклама
Реклама