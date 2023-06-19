Здоровье 19 июня 2023, 22:38 Врач Кондрахин рассказать, как понять, что в организме есть тромб Врач Кондрахин заявил, что о тромбе может говорить резкая боль в конечностях

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Артериальный и венозный тромбоз являются крайне опасными заболеваниями, которые могут даже привести к смерти. Врач-кардиолог, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, по каким признакам можно выявить наличие тромбов в организме. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, об артериальном тромбе может говорить наличие острой боли в месте закупорки. При артериальном тромбозе может возникать чувство резкого похолодания, боли и нарушение пульса. Также кожа может побледнеть из-за того, что кровь плохо поступает.

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«Артериальные тромбы — это очень сильная боль, особенно если мы говорим про конечности», — рассказал врач.