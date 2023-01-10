Здоровье 10 января 2023, 23:54 Врач Кондрахин рассказала, о какой проблеме может говорить головокружение Врач Кондрахин заявила, что головокружение может говорить об инсульте

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Головокружение может являться признаком некоторых серьезных заболеваний. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, на что стоит обратить внимание, передала «Вечерняя Москва».

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Специалист пояснил, что головокружение может говорить о нарушении мозгового кровообращения. Такое состояние является одной из причин возникновения инсульта. Кроме того, голова может закружиться из-за высокого артериального давления, которое приводит к апоплексическому удару, написала «СвободнаяПресса».