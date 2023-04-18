Здоровье 18 апреля 2023, 15:51 Врач Кондрахин рассказал об опасных последствиях ношения телефона в кармане Врач Кондрахин: ношение телефона в нагрудном кармане чревато проблемами с сердцем

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Не стоит носить мобильный телефон в кармане. Такой подход может быть чреват проблемами со здоровьем, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам медика, если носить устройство в нагрудном кармане, можно спровоцировать проблемы с сердцем. Телефон будет нагревать ткань одежды и создавать электромагнитное излучение, что негативно скажется на работе органа.

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«Ни в коем случае нельзя класть телефон в нагрудный карман людям с кардиостимулятором и тем, у кого проводятся кардиоисследования, например холтеровское мониторирование», — пояснил врач.