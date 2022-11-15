Здоровье 15 ноября 2022, 23:14 Врач Кондрахин рассказал, как не спутать боль в сердце с зубной

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Боль в сердце может отдавать в различные части тела. Порой ее можно перепутать даже с зубной. Такой информацией поделился кандидат высших наук Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что боль в сердце также может отдавать в руку или в челюсть. При этом важно разделять характер боли. Иногда она образуется после физической нагрузки, а порой возникает в состоянии покоя. Однако, по словам медика, в случае любого вида недомогания стоит обратиться за помощью к врачу, написал «Царьград».

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«Боль в груди — необязательное распространение с сердцем. Это могут быть язвы желудка, мышц, легких, пищеварительного тракта», — рассказал Кондрахин.

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