Врач Кондрахин рассказал, из-за чего человек становится гипертоником

На данный момент не существует точной информации о том, из-за чего развивается гипертония. Однако по одной из версий заболевание может вызывать хронический стресс. Такой информацией поделился кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин. Об этом сообщила Pravda.Ru.