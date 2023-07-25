25 июля 2023, 19:48
Врач Кондрахин рассказал, из-за чего человек становится гипертоником
Врач Кондрахин заявил, что человек может стать гипертоником из-за стресса
На данный момент не существует точной информации о том, из-за чего развивается гипертония. Однако по одной из версий заболевание может вызывать хронический стресс. Такой информацией поделился кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин. Об этом сообщила Pravda.Ru.
По словам специалиста, из-за стресса происходит перенапряжение высшей нервной деятельности. Особую роль в развитии болезни может также сыграть наследственность.
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Среди причин возникновения гипертонии можно выделить ожирение, сахарный диабет, избыточное потребление жиров и поваренной соли.
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