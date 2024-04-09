Здоровье 09 апреля 2024, 17:35 Врач Кондрахин призвал россиян не есть шаурму в летнее время

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Врач-терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с «Абзацем» призвал россиян отказаться от употребления шаурмы в летнее время. Как пояснил медик, при приготовлении этого блюда растет вероятность развития опасных для человека болезней.

Летом человек больше потеет, при этом моет руки не достаточно часто. Таким образом на них образуется различная микрофлора, пояснил врач.

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«Там и соус, и мясо, и хлеб — создается больше условий, чтобы произошло увеличение биомассы», — процитировал kp.ru специалиста.

Шаурма, приготовленная с нарушением гигиенических стандартов, в жаркое время года становится непригодной за считанные часы.