Здоровье 12 апреля 2023, 17:36 Врач Кондрахин: при самолечении необходимо придерживаться правила одного дня

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Некоторые болезни можно вылечить в домашних условиях самостоятельно, при этом необходимо пользоваться правилом одного дня. Об этом сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, это правило заключается в том, чтобы в ходе лечения вовремя понять, удается ли справиться с болезнью самостоятельно. Если же состояние здоровья продолжает ухудшаться, то в таком случае необходимо обратиться к врачу.

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Кондрахин отметил, что самостоятельному лечению в основном поддаются насморк, боль в горле и кашель.