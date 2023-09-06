06 сентября 2023, 19:03
Врач Кондрахин посоветовал сбивать температуру обычным парацетамолом
Высокую температуру лучше всего сбивать обычным парацетамолом — это средство является наиболее безопасным для здоровья. Об этом сообщил врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, до значения 37,5 градусов температура выполняет защитную реакцию, сбивать ее не нужно. При повышении до 38 градусов лучше использовать парацетамол или ибупрофен.
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Если же температура продолжит повышаться в течение нескольких дней, то в таком случае необходимо обратиться к врачу, добавил Кондрахин.
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