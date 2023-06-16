Здоровье 16 июня 2023, 16:08 Врач Кондрахин посоветовал россиянам брать с собой воду на прогулки в жару

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В летний период с установлением высоких температур увеличивается число пациентов с инфарктами. Избежать сердечного приступа в жару поможет вода, сообщил врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с «Народными новостями».

По словам специалиста, перед выходом на улицу следует взять с собой бутылку воды, ее важно пить маленькими глотками. Крое того, при себе необходимо иметь телефон, чтобы в случае ухудшения самочувствия вызвать медиков.

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Также врач напомнил о важности ношения легкого головного убора летом. Если же человек с самого утра чувствует себя плохо, то от прогулок в жару лучше всего отказаться.