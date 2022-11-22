Здоровье 22 ноября 2022, 12:21 Врач Кондрахин объяснил последствия сидячего образа жизни Врач Кондрахин: при недостатке движения возникает риск обострения хронических заболеваний

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Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил опасность малоподвижного образа жизни. По словам медика, наш организм задуман так, что он нормально функционирует только при постоянном движении, передала «Вечерняя Москва».

«Организм человека предрасположен для движения, вся система метаболизма, появления энергии, тепла заточена на то, чтобы двигаться», — объяснил врач.

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Кондрахин напомнил, что человек гораздо легче переносит стресс во время движения. То есть накопленная тревожность «сгорает» в мышцах.

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Сидячий образ жизни также опасен тем, что в организме нарушается кровообращение. Это приводит к тому, что все органы работают в состоянии постоянного закисления.