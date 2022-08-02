Врач Кондрахин объяснил, какая одышка опасна для жизни человека

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что если у человека внезапно появилась одышка и при этом ему требуется больше 20 дыхательных движений в минуту, необходимо в срочном порядке обращаться к специалисту. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Во время обследования у пациента могут проявиться заболевания легких, сердца и крови.

«Если человек только-только начал испытывать одышку, у него ничего не было, то нужно идти к терапевту. Надо обязательно сказать, что есть затруднение дыхания в покое или после нагрузок. Дальше все зависит от того, что выявится на осмотре», — сказал медик.

Грамотный специалист должен назначить больному ЭКГ, рентген легких и общий анализ крови. В случае изменений на ЭКГ, лечащий доктор направит на кардиографию, а при изменениях на рентгене — на компьютерную томографию.

Пациенту могут назначить амбулаторное лечение, либо же положить в больницу, резюмировал врач.