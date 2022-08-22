Врач Кондрахин объяснил, чем опасно плохое постельное белье

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин прокомментировал недавнее исследование Роскачества, выявившее токсичные вещества в постельном белье. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам медика, представтели ведомства обнаружили в постельном белье формальдегид.

«Формальдегид, по сути, является канцерогенным веществом, у него есть свойство менять ДНК клетки. В 70-х годах строились так называемые фенольные дома, у которых утеплитель был из минеральной ваты на феноле (как и формальдегид, является ядовитым веществом — прим. ред.). На качество здоровья фенол оказывает прямое действие», — сообщил медик.

Использование постельного белья с формальдегидом может спровоцировать опасные болезни, связанные с кожей и легкими.

«Рано или поздно может возникнуть рак верхних или нижних дыхательных путей. Грубо говоря, легких, гортани, вплоть до носа — где у кого слабое место. Дыхательные пути пострадают в любом случае. И кожа страдает, тоже возможны различные раковые изменения. Кому-то достаточно и малого времени, чтобы возникли проблемы с легкими. Все зависит от иммунной системы», — резюмировал Кондрахин.