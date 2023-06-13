Здоровье 13 июня 2023, 14:36 Врач Кондрахин назвал выраженные головокружения и сильную одышку симптомами надвигающегося инфаркта

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Неочевидными предвестниками надвигающегося инфаркта могут стать выраженные головокружения и сильная одышка. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, также у человека перед сердечным приступом может ухудшиться общее самочувствие и появиться заметная слабость. Кроме того, надвигающийся инфаркт сопровождается неспособностью одновременно поднять обе руки над головой.

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Врач отметил, что самым распространенным симптомом приступа являются сильные боли слева и справа сердца.