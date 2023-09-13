Здоровье 13 сентября 2023, 14:23 Врач Кондрахин назвал темные круги под глазами признаком анемии

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Темные круги могут сигнализировать о дефиците железа в организме и развитии заболеваний щитовидной железы. Об этом сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва»

По словам специалиста, такой внешний признак также может возникнуть в результате нарушения работы печени. Кроме того, причиной появления темных кругов под глазами нередко становится сердечная недостаточность.

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Врач отметил, что избавиться от синяков можно, если они являются причиной нехронического заболевания, сообщила «Национальная служба новостей».