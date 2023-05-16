16 мая 2023, 14:34
Врач Кондрахин: хронические бронхиты негативно сказываются на здоровье легких
Курение является далеко не единственной причиной возможных нарушений в работе легких. Помимо пагубной привычки на состояние органов дыхания оказывают влияние и другие факторы, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, проблемы с легкими может спровоцировать плохая экологическая обстановка и нахождение человека рядом с химическим производством. Также на здоровье легких сказываются хронические бронхиты.
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Кондрахин отметил, что хорошей профилактикой заболеваний дыхательной системы станут регулярные прогулки на свежем воздухе.
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