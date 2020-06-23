Врач: кондиломы могут стать предвестниками рака

Безобидные на первый взгляд кондиломы назвали предвестниками онкологических заболеваний. Несколько таких бородавок срастаются в одну большую. И она уже может привести к развитию рака.

Врач-онколог Елена Смирнова объяснила в Instagram, почему не стоит игнорировать кондиломы и необходимо вовремя удалять их.

«На начальных стадиях бессимптомны! Могут ощущаться как небольшие образования во время гигиенических процедур, но, если располагаются внутри, абсолютно незаметны, пока не вырастут до нескольких миллиметров», — подчеркнула специалист.

Смирнова описала кондиломы как «одиночные, заостренные, чаще бесцветные бородавки». Как правило, человек не чувствует из-за них дискомфорт, и поэтому не замечает. Постепенно кондиломы не только увеличиваются в размерах, но и срастаются в одну большую бородавку. Появляются они из-за поражения организма вирусом папилломы человека.

«Кондиломы представляют собой большую опасность из-за риска перерождения в онкологию, так как постоянно травмируются», — предупредила врач.

Избавляться от появляющихся наростов самостоятельно нельзя, поскольку это чревато непредсказуемыми последствиями. Их удаляют после консультации врача, в основном при помощи лазера. Срок восстановления организма зависит от того, насколько сильно распространился процесс.