Здоровье 21 ноября 2022, 13:41 Врач Комарова посоветовала лечить больное горло полосканием

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Врач-оториноларинголог Светлана Комарова в разговоре с «Мослентой» рассказала, что самым эффективным методом лечения больного горла является полоскание антисептиком.

Вредоносные бактерии, которые находятся на слизистой, за счет растворов погибают, тем самым переставая вызывать неприятные ощущения в горле, написало ИА Nation News.

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Если к першению добавляются осиплость и боль при глотании, врач посоветовала использовать антибактериальные таблетки для рассасывания.

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