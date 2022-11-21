21 ноября 2022, 13:41
Врач Комарова посоветовала лечить больное горло полосканием
Врач-оториноларинголог Светлана Комарова в разговоре с «Мослентой» рассказала, что самым эффективным методом лечения больного горла является полоскание антисептиком.
Вредоносные бактерии, которые находятся на слизистой, за счет растворов погибают, тем самым переставая вызывать неприятные ощущения в горле, написало ИА Nation News.
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Если к першению добавляются осиплость и боль при глотании, врач посоветовала использовать антибактериальные таблетки для рассасывания.
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