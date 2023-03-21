21 марта 2023, 14:44
Врач Комаров рассказал об опасных препаратах при головной боли
При устранении симптомов головной боли не стоит принимать нестероидные противовоспалительные препараты. Об этом сообщил невролог Александр Комаров в беседе с News.ru.
По словам специалиста, всем известные анальгин и нурофен способны справиться с симптомами недуга и устранить боль на некоторое время, однако позже эти препараты могут только ухудшить состояние.
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Как сообщил сайт kp.ru, также не рекомендуется принимать индометацин и вольтарен.
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