Врач Колышев рассказал, с какими заболеваниями можно спутать аппендицит

Руководитель центра новых хирургических технологий федерального государственного медикобиофизического центра им. А. И. Бурназяна, врач Илья Колышев рассказал, что аппендицит легко способен маскироваться под различные болезни. Об этом он сообщил изданию Ura.ru.

Чаще всего аппендицит можно спутать с гастритом, панкреатитом, воспалением желчного пузыря или же с инфекционными заболеваниями.

«Аппендицит в старые времена называли обезьяной всех болезней, потому что он похож на огромное количество болячек и в первую очередь на инфекционные болезни. Также давно банальный аппендицит часто путали с сальмонеллезом, иерсиниозом, даже с какими-то формами чумы. В настоящий момент можно спутать с теми же инфекционными болезнями, которые я назвал», — добавил Колышев.

В некоторых случаях аппендицит может начинаться с дизурических явлений, когда человек часто испытывает позывы на мочеиспускание. Однако нетипичные проявления через некоторое время переходят в разряд типичных, резюмировал медик.