Здоровье 12 февраля 2024, 16:54 Врач Колодей посоветовала обращаться к врачу при изжоге и метеоризме

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Заболевания желудочно-кишечного тракта требуют обязательного лечения и обращения к специалисту. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщила гастроэнтеролог Елена Колодей.

Она объяснила, что при любых нетипичных симптомах нельзя заниматься самолечением. Поэтому при тошноте, рвоте, нарушениях стула, изжоге и метеоризме нужно обязательно обратиться к врачу. Также не стоит игнорировать боль в животе и снимать ее анальгетиками.

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«Тревожными сигналами могут стать непривычный вкус во рту, потеря аппетита, апатия. Однако не пытайтесь заниматься самолечением: многие из этих симптомов могут быть вызваны другими причинами. <…> Определить точную причину состояния и назначить лечение может только врач», — подчеркнула гастроэнтеролог

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