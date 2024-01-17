Здоровье 17 января 2024, 12:51 Врач Колода: активный образ жизни повышает вероятность зачатия

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Активный образ жизни и физические нагрузки положительно влияют на наступление беременности и повышают вероятность зачатия. Об этом сообщила врач-репродуктолог Юлия Колода в беседе с«Газетой.ru».

По словам специалиста, в зимнее время года полезно кататься на лыжах, санках или коньках. Такой активный отдых эффективно стимулирует организм и улучшает кровоток. Также немаловажную роль в зачатии играют положительные мысли и эмоции, сообщил сайт kp.ru.

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«Психологические факторы оказывают не менее важное влияние на репродуктивную функцию и вероятность наступления беременности», — отметила врач.