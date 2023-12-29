Здоровье 29 декабря 2023, 11:48 Врач Колесникова: предрасположенность к сахарному диабету передается по наследству

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Предрасположенность к сахарному диабету второго типа может передаваться из поколения в поколение. Склонность к его развитию связана с мутациями в некоторых генах, сообщила врач-генетик Ирина Колесникова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, в наследство от родителей можно также получить предрасположенность к бронхиальной астме, ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии. Кроме того, генетические корни имеют некоторые психические болезни, например, шизофрения.

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Чтобы снизить риски развития таких недугов у ребенка, при планировании беременности будущим родителям следует пройти специальное обследование, отметила Колесникова.