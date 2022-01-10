Врач Колесниченко рассказала, как восстановить режим сна после праздников

Врач-сомнолог, психотерапевт Елена Колесниченко рассказала, как восстановить режим сна после новогодних праздников. Специалист посоветовала не отсыпаться до самого вечера. Об этом сообщила Lеntа.ru.

Специалист подчеркнула, что людям стоит следовать своим биологическим часам. С помощью них протекают все жизненные процессы: сон и бодрствование, обмен веществ, синтез гормонов, работа сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

«Если мы смещаем время нашего сна в новогодние выходные больше, чем на два часа, то на восстановление циркадных ритмов организму потребуется время из расчета один день на один час сдвига», — пояснила врач.

Она пояснила, что если обычно вы ложитесь в 23:00 и просыпаетесь в 7:00, а в праздники засыпаете в 4:00, а встаете к полудню, то биологические часы сдвигаются на пять часов вперед.

Чтобы восстановить режим, лучше всего отказаться от алкоголя, который лишь провоцирует сбои режима. Гораздо лучше заменить его на обилие воды. Кроме того, не стоит злоупотреблять едой в ночное время.