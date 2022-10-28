Врач Коковина заявила, что осенние проблемы с ЖКТ связаны с употреблением вредной пищи летом | 360°

Здоровье 28 октября 2022, 15:46 Врач Коковина заявила, что осенние проблемы с ЖКТ связаны с употреблением вредной пищи летом

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Многие люди осенью сталкиваются с проблемами желудочно-кишечного тракта. Причина этого заключается в том, что люди в течение лета вредную пищу употребляют в большом объеме. Таким мнением поделилась кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Юлия Коковина. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам медика, эффект от употребления вредной пищи летом является отложенным. Проблемы становятся более заметными в осенний период, написал «Ридус».

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Чтобы избавиться от проблем, медик посоветовала соблюдать щадящую диету. Продукты стоит варить и запекать. От жарки стоит отказаться.

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