Врач Кокотов рассказал, при каких заболеваниях вредно смеяться | 360°

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Врач Кокотов рассказал, при каких заболеваниях вредно смеяться

Невролог Кокотов рассказал, что при заболеваниях органов дыхания нельзя смеяться

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Смех при некоторых заболеваниях необходимо исключить. Таким мнением поделился врач-невролог Павел Кокотов. Об этом сообщило радио Sputnik.

Специалист пояснил, что смех сам по себе является полезным для организма явлением. Однако при заболеваниях органов дыхания и сердечно-сосудистой системы стоит воздержаться от юмора.

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«Если у человека есть проблемы с органами дыхания и с сердечно-сосудистой системой, и какое-то заболевание готово развиться в нечто большее, скажем, в приступ, в таких состояниях смех будет повышенным риском, может сыграть злую шутку», — пояснил специалист.

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