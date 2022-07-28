Врач Кохнович посоветовала не пользоваться сметаной в борьбе с ожогами

Сметана может быть опасна для кожи во время солнечных ожогов. Таким мнением поделилась дерматолог-косметолог Оксана Кохнович. Об этом сообщил LIFE.

Медик поянсила, что из-за своей жирности сметана создает парниковый эффект, что лишь усугубляет повреждение. Кроме того, этот продукт провоцирует развитие вредных бактерий, которые способны инфицировать кожу, передал сайт радио «Комсомольская правда».

Медик также посоветовала не использовать во время ожогов масла, мыло, гель для душа и косметику с отдушками и спиртом. Для борьбы с повреждениями лучше выбирать холодные компрессы.