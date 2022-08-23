Врач Кохас: ополаскивание волос пивом может привести к нарушению иммунитета кожи

Врач-трихолог, основатель Евразийской трихологической ассоциация Ольга Кохас заявила, что при ополаскивании волос пивом может нарушиться иммунитет кожи головы, вплоть до появления грибков и бактерий. Об этом написал Ura.ru.

У человека после подобной процедуры также может возникнуть зуд, покраснения, шелушения.

«Люди очень любят ополаскивать волосы пивом, думая, что напиток имеет большой витаминный состав, в том числе группы В. Но эти витамины нужно колоть либо внутримышечно, либо подкожно, так как только таким образом они усваиваются. И если мы будем полоскать волосы пивом, то, благодаря дрожжевому составу, мы лишь сможем вызвать рост числа грибков и бактерий. Это приведет к зуду, покраснению, шелушению и может пагубно сказаться и на местном иммунитете кожи. Поэтому все эти эксперименты в виде ополаскивания пивом можем оставить в покое. Там нет никакого кислотного Ph, что идеально для ополаскивания волос», — сообщила Кохас.

Для того, чтобы волосы выглядели здоровыми и ухоженными, врач порекомендовала следить за рационом питания и пить витамины.