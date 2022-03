Врач Кох рассказал о способах сохранить молодость кожи

Многие люди обеспокоены вопросом сохранения молодости кожи. Врач Тодд Кох дал советы, как дольше оставаться молодым. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Eat This, Not That.

По мнению специалиста, правильное питание, отказ от вредных причвычек и контроль стресса могут помешать ускоренному старению кожи. В противном случае человек может выглядеть значительно старше своих лет.

Алкоголь и курение — один из тех факторов, который сказывается на молодости кожи. Медик посоветовал избегать употребления табака и спиртных напитков. При этом, научившись контролировать стресс, вы значительно улучшите свой внешний вид.

«Стресс повреждает клетки кожи, из-за чего кожа теряет тонус и эластичность», — заметил специалист.

