Здоровье 27 июня 2023, 23:13 Врач Когут рассказала, какие инфекции могут переносить насекомые Врач Когут заявила, что муравьи могут переносить опасные заболевания

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Муравьи, слепни и клещи могут переносить опасные заболевания. Такой информацией поделилась инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут. Об этом сообщили «Известия».

Среди безопасных насекомых эксперт выделила бабочек, мотыльков, гусениц, пауков, мух и комаров.

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А вот укусы степени способны вызывать аллергию. Также эти насекомые способны переносить сибирскую язву, туляремию или гранулоцитарный анаплазмоз. Однако подобные проблемы со здоровьем редко возникают после укуса. Как правило, болезни от укуса распространяются в эпидемиологических очагах инфекций.

«Муравьи могут быть переносчиками таких бактериальных инфекций, как холера и брюшной тиф, но в подавляющем большинстве случаев они относительно безопасны, а их укусы обычно вызывают местную боль и раздражение, проходящее в течение нескольких дней», — объяснила медик.