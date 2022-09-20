Врач Когай посоветовала употреблять лук и чеснок для борьбы с простудой | 360°

Здоровье 20 сентября 2022, 15:36 Поделиться Telegram

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Viber Врач Когай посоветовала употреблять лук и чеснок для борьбы с простудой

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Осенью многие люди начинают простужаться. Врач-диетолог Марина Когай рассказала, какие продукты стоит есть, чтобы укрепить свое здоровье. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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По словам врача, в период холодов стоит употреблять лук и чеснок. Такие продукты являются источником веществ, которые помогают бороться с бактериями. Однако врач предупредила, что не стоит есть их в слишком большом количестве, так как лук и чеснок могут навредить желудку. Аналогичными свойствами обладает и имбирь.

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