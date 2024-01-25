Здоровье 25 января 2024, 16:27 Врач Кочегуров: чувство вины из-за количества выпитого указывает на алкогольную зависимость

Читать 360tv в

Плохое самочувствие после застолья с употреблением спиртного и чувство вины из-за количества выпитого помогут распознать алкогольную зависимость. Об этом сообщил врач Вадим Кочегуров сайту RuNews24.ru.

По словам специалиста, неосознание больным своей проблемы является одним из признаков зависимости. Распознать ее также помогут критика окружающих по поводу постоянного распития алкоголя и употребление спиртного с утра, чтобы устранить похмелье.

Реклама

При наличии таких признаков Кочегуров посоветовал обратиться за помощью специалиста, сообщил сайт inkazan.ru.